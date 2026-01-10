https://ria.ru/20260110/oreshnik-2067064890.html
Удар "Орешником" вызвал истерику в США
Удар "Орешником" вызвал истерику в США - РИА Новости, 10.01.2026
Удар "Орешником" вызвал истерику в США
Удар "Орешником" по Украине стал предупреждением Западу, такое мнение было высказано в статье на американском портале National Public Radio. РИА Новости, 10.01.2026
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Путин, НАТО
NPR: удар "Орешником" стал предупреждением Западу