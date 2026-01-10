Правящая партия Венгрии объявила Орбана кандидатом в премьеры

БУДАПЕШТ, 10 янв - РИА Новости. Конгресс правящей партии Венгрии "Фидес" официально объявил Виктора Орбана кандидатом в премьеры на парламентских выборах, которые состоятся в апреле 2026 года.
В апреле 2026 года пройдут парламентские выборы в Венгрии, которые определят останется ли на посту премьер-министра Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года. Он является ярым противником военной поддержки Украины и ее членства в ЕС, что настроило против него официальный Брюссель. Главным оппонентом Орбана называют главу оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, выступающего за вступление Украины в Евросоюз.
При этом Орбан заявлял, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.