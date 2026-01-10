Рейтинг@Mail.ru
Правящая партия Венгрии объявила Орбана кандидатом в премьеры
19:33 10.01.2026 (обновлено: 19:41 10.01.2026)
Правящая партия Венгрии объявила Орбана кандидатом в премьеры
Конгресс правящей партии Венгрии "Фидес" официально объявил Виктора Орбана кандидатом в премьеры на парламентских выборах, которые состоятся в апреле 2026 года. РИА Новости, 10.01.2026
венгрия, в мире, виктор орбан, украина, петер сийярто, брюссель, евросоюз
Венгрия, В мире, Виктор Орбан, Украина, Петер Сийярто, Брюссель, Евросоюз
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 янв - РИА Новости. Конгресс правящей партии Венгрии "Фидес" официально объявил Виктора Орбана кандидатом в премьеры на парламентских выборах, которые состоятся в апреле 2026 года.
"После двадцати лет премьерства я снова готов выполнять задачу", - сказал Орбан, чье выступление на конгрессе транслировал телеканал М1.

В апреле 2026 года пройдут парламентские выборы в Венгрии, которые определят останется ли на посту премьер-министра Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года. Он является ярым противником военной поддержки Украины и ее членства в ЕС, что настроило против него официальный Брюссель. Главным оппонентом Орбана называют главу оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, выступающего за вступление Украины в Евросоюз.
При этом Орбан заявлял, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
Орбан опубликовал письмо Трампа с пожеланием удачи в предвыборной кампании
9 января, 10:42
Орбан опубликовал письмо Трампа с пожеланием удачи в предвыборной кампании
9 января, 10:42
 
ВенгрияВ миреВиктор ОрбанУкраинаПетер СийяртоБрюссельЕвросоюз
 
 
