В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.01.2026
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщил в субботу губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 10.01.2026
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Миляев сообщил, что на территории Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА