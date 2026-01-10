https://ria.ru/20260110/opasnost-2067079361.html
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.01.2026
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории Сириус. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T06:44:00+03:00
2026-01-10T06:44:00+03:00
2026-01-10T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
дмитрий плишкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737da915bf20ef379073bf50a4610196.jpg
https://ria.ru/20260110/opasnost-2067064435.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1684e1b650d767a2b7a0c200d9437cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, дмитрий плишкин
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Дмитрий Плишкин
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки беспилотников