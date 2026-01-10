https://ria.ru/20260110/opasnost-2067064435.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.01.2026
