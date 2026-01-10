https://ria.ru/20260110/ogranicheniya-2067118408.html
Во Владикавказе, Грозном и Магасе сняли ограничения в аэропортах
Во Владикавказе, Грозном и Магасе сняли ограничения в аэропортах - РИА Новости, 10.01.2026
Во Владикавказе, Грозном и Магасе сняли ограничения в аэропортах
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T14:11:00+03:00
2026-01-10T14:11:00+03:00
2026-01-10T14:14:00+03:00
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
грозный
магас
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992143377_0:39:958:578_1920x0_80_0_0_65ed98ac4782f01e51558adef63f6d9a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
владикавказ
грозный
магас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992143377_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_1422a40b012d5ba4675355f226eecce5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), грозный, магас, общество
Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Грозный, Магас, Общество
Во Владикавказе, Грозном и Магасе сняли ограничения в аэропортах
Временные ограничения отменили в аэропортах во Владикавказе, Грозном и Магасе