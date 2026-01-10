Рейтинг@Mail.ru
14:11 10.01.2026 (обновлено: 14:14 10.01.2026)
Во Владикавказе, Грозном и Магасе сняли ограничения в аэропортах
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.01.2026
владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), грозный, магас, общество
Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Грозный, Магас, Общество
© Sputnik / Мария СанакоеваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
© Sputnik / Мария Санакоева
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
22 июня 2022, 17:18
 
ВладикавказФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ГрозныйМагасОбщество
 
 
