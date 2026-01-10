https://ria.ru/20260110/ogranicheniya-2067080782.html
В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на полеты
В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.01.2026
чебоксары
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
чебоксары
2026
В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на полеты
