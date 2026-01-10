Рейтинг@Mail.ru
В "Шереметьево" продлили ограничения на прилет самолетов из-за непогоды
06:19 10.01.2026 (обновлено: 06:26 10.01.2026)
В "Шереметьево" продлили ограничения на прилет самолетов из-за непогоды
В "Шереметьево" продлили ограничения на прилет самолетов из-за непогоды
Ограничения на прилет, введенные в "Шереметьево" из-за непогоды, продлены до 10.00 мск, все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме, сообщили в авиагавани.
В "Шереметьево" продлили ограничения на прилет самолетов из-за непогоды

В "Шереметьево" продлили ограничения на прилет самолетов до 10.00 мск

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ограничения на прилет, введенные в "Шереметьево" из-за непогоды, продлены до 10.00 мск, все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме, сообщили в авиагавани.
Ранее в субботу аэропорт "Шереметьево" объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями, ограничения планировались до 8.00 мск.
"Обновление информации о закрытии аэропорта "Шереметьево" на прилет. Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10.00 мск", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиагавани.
Отмечается, что при этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации.
В свою очередь, в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что в связи с ограничениями в "Шереметьево" три рейса были направлены на запасные аэродромы: один - в Нижний Новгород, два - во "Внуково".
Аэропорт "Шереметьево" ранее предупреждал о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды.
9 января, 21:33
На МКАД нет перекрытий из-за уборки снега, сообщили в ЦОДД
9 января, 21:33
 
Заголовок открываемого материала