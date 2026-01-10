В "Шереметьево" продлили ограничения на прилет самолетов из-за непогоды

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ограничения на прилет, введенные в "Шереметьево" из-за непогоды, продлены до 10.00 мск, все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме, Ограничения на прилет, введенные в "Шереметьево" из-за непогоды, продлены до 10.00 мск, все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме, сообщили в авиагавани.

Ранее в субботу аэропорт " Шереметьево " объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями, ограничения планировались до 8.00 мск.

"Обновление информации о закрытии аэропорта "Шереметьево" на прилет. Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10.00 мск", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиагавани.

Отмечается, что при этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации.

В свою очередь, в авиакомпании " Аэрофлот " сообщили, что в связи с ограничениями в "Шереметьево" три рейса были направлены на запасные аэродромы: один - в Нижний Новгород , два - во "Внуково".