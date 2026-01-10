Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов из-за непогоды - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 10.01.2026 (обновлено: 11:25 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/ogranicheniya-2067075537.html
Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов из-за непогоды
Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов из-за непогоды - РИА Новости, 10.01.2026
Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов из-за непогоды
Аэропорт Шереметьево приостановил прием самолетов из-за непогоды. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T05:07:00+03:00
2026-01-10T11:25:00+03:00
москва
шереметьево (аэропорт)
общество
аэрофлот
евгений тишковец
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:300:960:840_1920x0_80_0_0_1ecf3d0fdd6843211cd98576fb3b1cfa.jpg
https://ria.ru/20260109/pogoda-2067051812.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:210:960:930_1920x0_80_0_0_0125c714240254f98be3804e958f465a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, шереметьево (аэропорт), общество, аэрофлот, евгений тишковец, россия
Москва, Шереметьево (аэропорт), Общество, Аэрофлот, Евгений Тишковец, Россия
Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов из-за непогоды

В Шереметьево из-за погодных условий ввели ограничения на полеты

© РИА НовостиАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Аэропорт Шереметьево приостановил прием самолетов из-за непогоды.
"Для внимания пассажиров и встречающих! Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями", — говорится в сообщении.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве

Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве

Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Сотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в Москве

Снег в Москве и Подмосковье

Сотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 5
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
3 из 5
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Девушка идет во время снегопада по улице в Москве

Девушка идет во время снегопада по улице в Москве

Девушка идет во время снегопада по улице в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 5
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
5 из 5

Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 5

Сотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 5

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
3 из 5

Девушка идет во время снегопада по улице в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 5

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
5 из 5
Сначала ограничение ввели до 8:00 мск, но затем его действие продлили до 10:00 мск.
Чуть ранее Шереметьево сообщил о задержках в обработке и выдаче багажа из-за замедления работы техники в непогоду. По данным Telegram-каналов, это привело к образованию толп в здании аэропорта. Сообщается, что некоторые пассажиры не могут получить свои вещи со вчерашнего дня.
© Кадр видео из соцсетей

Обстановка в аэропорту Шереметьево.

Обстановка в аэропорту Шереметьево

Обстановка в аэропорту Шереметьево.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 2
© Кадр видео из соцсетей

Обстановка в аэропорту Шереметьево.

Обстановка в аэропорту Шереметьево

Обстановка в аэропорту Шереметьево.

© Кадр видео из соцсетей
2 из 2

Обстановка в аэропорту Шереметьево.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 2

Обстановка в аэропорту Шереметьево.

© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" предупредили о корректировках расписания, в том числе отмене некоторых рейсов.
В ночь на пятницу на Москву и другие регионы центральной части России обрушился циклон "Фрэнсис". Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало 42 процента от месячной нормы осадков, таким образом, был побит рекорд 1976 года.
Циклон Френсис, накрывший Москву с областью - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
9 января, 22:36
 
МоскваШереметьево (аэропорт)ОбществоАэрофлотЕвгений ТишковецРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала