Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов из-за непогоды

Сначала ограничение ввели до 8:00 мск, но затем его действие продлили до 10:00 мск.

Чуть ранее Шереметьево сообщил о задержках в обработке и выдаче багажа из-за замедления работы техники в непогоду. По данным Telegram-каналов, это привело к образованию толп в здании аэропорта. Сообщается, что некоторые пассажиры не могут получить свои вещи со вчерашнего дня.