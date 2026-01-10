Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов из-за непогоды

Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве
Сотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в Москве
Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года
Девушка идет во время снегопада по улице в Москве
Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года
Обстановка в аэропорту Шереметьево.
