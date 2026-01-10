https://ria.ru/20260110/ogranicheniya-2067070655.html
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Домодедово и Жуковском, сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.01.2026
