"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало панику в США - РИА Новости, 10.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 10.01.2026 (обновлено: 15:39 10.01.2026)
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало панику в США
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало панику в США - РИА Новости, 10.01.2026
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало панику в США
Российская армия в ответ на атаки ВСУ на черноморские города усилила удары по украинской портовой инфраструктуре, что повлияло на экспорт зерна с Украины
специальная военная операция на украине
одесса
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
дтэк
одесса
украина
россия
одесса, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало панику в США

Bloomberg: экспорт зерна с Украины просел на фоне ответных ударов РФ по Одессе

© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Хранилища с зерном в порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская армия в ответ на атаки ВСУ на черноморские города усилила удары по украинской портовой инфраструктуре, что повлияло на экспорт зерна с Украины, передает Bloomberg.
"Экспорт пшеницы с Украины, одного из крупнейших мировых поставщиков зерна, в декабре сократился почти на 25%: Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идет основной поток поставок. <…> Под ударом оказались порты в Одессе, включая порт Южный", — говорится в публикации.
По словам аналитика по исследованиям рынка CM Navigator Донатаса Янкаускаса, удары по портовой и логистической инфраструктуре, особенно в районе Одессы, "снизили фактические возможности по погрузке зерна и привели к задержкам и переносу отгрузок".
Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря, что в Одессе прогремели взрывы. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала в части Одесской области, а также в некоторых частях Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.
Взрывы в нескольких украинских городах, включая Одессу, были зафиксированы также 1 января. Минобороны России сообщило об атаке на объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.
В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
