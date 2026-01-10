"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало панику в США

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская армия в ответ на атаки ВСУ на черноморские города усилила удары по украинской портовой инфраструктуре, что повлияло на экспорт зерна с Украины, передает Bloomberg.
По словам аналитика по исследованиям рынка CM Navigator Донатаса Янкаускаса, удары по портовой и логистической инфраструктуре, особенно в районе Одессы, "снизили фактические возможности по погрузке зерна и привели к задержкам и переносу отгрузок".
Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря, что в Одессе прогремели взрывы. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала в части Одесской области, а также в некоторых частях Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.
Взрывы в нескольких украинских городах, включая Одессу, были зафиксированы также 1 января. Минобороны России сообщило об атаке на объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
