В Новгородской области более 80 бригад энергетиков устраняют аварию

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Более 80 бригад энергетиков устраняют аварию после снегопада в Новгородской области, где без света остаются более 1 тысячи жителей, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.

Уточняется, что в субботу энергетики подключили к электроснабжению свыше 3 тысяч жителей, работы на линиях еще продолжаются.

"По состоянию на 21.00 час 10 января без света остаются 1 119 жителей в 141 населённом пункте. В аварийно-восстановительных работах задействованы 83 бригады — 292 специалиста и 93 единицы техники",- говорится в сообщении.

Как ранее сообщал губернатор региона Александр Дронов, в обесточенных населенных пунктах жители обеспечиваются резервными источниками электроснабжения и топливом.