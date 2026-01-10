Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области более 80 бригад энергетиков устраняют аварию - РИА Новости, 10.01.2026
23:03 10.01.2026
В Новгородской области более 80 бригад энергетиков устраняют аварию
Новости
В Новгородской области более 80 бригад энергетиков устраняют аварию

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Более 80 бригад энергетиков устраняют аварию после снегопада в Новгородской области, где без света остаются более 1 тысячи жителей, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.
Уточняется, что в субботу энергетики подключили к электроснабжению свыше 3 тысяч жителей, работы на линиях еще продолжаются.
"По состоянию на 21.00 час 10 января без света остаются 1 119 жителей в 141 населённом пункте. В аварийно-восстановительных работах задействованы 83 бригады — 292 специалиста и 93 единицы техники",- говорится в сообщении.
Как ранее сообщал губернатор региона Александр Дронов, в обесточенных населенных пунктах жители обеспечиваются резервными источниками электроснабжения и топливом.
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
