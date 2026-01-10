В Новгородской области починили почти девять тысяч километров ЛЭП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Энергетики включили почти 9 тысяч километров линий электропередачи в Новгородской области после снегопада и сильного ветра, сообщает компания "Россети Северо-Запад".
"Энергетики включили 8940 километров ЛЭП и 6194 трансформаторные подстанции в Новгородской области... Снегопады и порывистый ветер приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал губернатор региона Александр Дронов, электричества из-за непогоды в субботу нет у более 4 тысяч жителей Новгородской области, в аварийно-восстановительных работах задействованы 68 бригад энергетиков. Кроме того, из других регионов направлены 25 дополнительных бригад. Жители обеспечиваются резервными источниками электроснабжения и топливом.
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.