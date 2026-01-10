https://ria.ru/20260110/nordwind-2067092435.html
Nordwind задержала три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи
Nordwind задержала три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи - РИА Новости, 10.01.2026
Nordwind задержала три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") предупредила пассажиров о задержке трех рейсов в связи с ограничениями в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиса...
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пермь
сочи
оренбург
Nordwind задержала три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи
Авиакомпания Nordwind задерживает три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи