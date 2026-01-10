Рейтинг@Mail.ru
Nordwind задержала три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи - РИА Новости, 10.01.2026
10:26 10.01.2026
Nordwind задержала три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") предупредила пассажиров о задержке трех рейсов в связи с ограничениями в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиса...
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пермь, сочи, оренбург
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пермь, Сочи, Оренбург
Nordwind задержала три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи

Авиакомпания Nordwind задерживает три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") предупредила пассажиров о задержке трех рейсов в связи с ограничениями в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиза авиаперевозчика.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи в 06.46 мск и сняты в 08.06 мск, сообщала Росавиация.
"10 января в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: EO/N4-424 Пермь - Сочи, EO/N4-431 Сочи - Оренбург, EO/N4-432 Оренбург - Сочи", - говорится а сообщении.
Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
