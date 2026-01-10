Рейтинг@Mail.ru
Мачадо не сможет передать премию мира Трампу, заявил Нобелевский комитет - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 10.01.2026 (обновлено: 22:08 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/nobel-2067168627.html
Мачадо не сможет передать премию мира Трампу, заявил Нобелевский комитет
Мачадо не сможет передать премию мира Трампу, заявил Нобелевский комитет - РИА Новости, 10.01.2026
Мачадо не сможет передать премию мира Трампу, заявил Нобелевский комитет
Передать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу невозможно, сообщил Норвежский Нобелевский комитет. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:28:00+03:00
2026-01-10T22:08:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
норвежский нобелевский комитет
мария корина мачадо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066603056_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_1a3045ab84405af9e838c0f2e4909d2a.jpg
https://ria.ru/20260107/tramp-2066779162.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке.
2026-01-10T21:28
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066603056_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_55051ebf91c7488a8ded7ef865238fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле, норвежский нобелевский комитет, мария корина мачадо
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле, Норвежский Нобелевский комитет, Мария Корина Мачадо
Мачадо не сможет передать премию мира Трампу, заявил Нобелевский комитет

Мачадо не сможет передать Нобелевскую премию мира Трампу из-за правил

© AP Photo / Matias DelacroixМария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Мария Корина Мачадо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Передать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу невозможно, сообщил Норвежский Нобелевский комитет.
"Нобелевскую премию нельзя отозвать, разделить или передать другому лицу. После объявления решение остается в силе навсегда", — говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию
7 января, 18:02
Ранее лауреат премии в 2025 году Мария Корина Мачадо заявила телеканалу Fox News, что готова передать награду Трампу за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против правительства которого она выступает.
Американский лидер анонсировал встречу с политиком в Вашингтоне на следующей неделе и выразил готовность принять премию. Он допустил, что Мачадо может быть вовлечена "в какие-то аспекты" управления Венесуэлой, хотя до этого заявлял, что ей "было бы трудно" быть лидером, так как она не имеет поддержки в республике, где оппозиция проиграла на выборах.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social

Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Трампом

Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social

Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Трампом

© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
1 из 6

Захваченный властями США Мадуро

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Захваченный властями США Мадуро

2 из 6

Захваченный властями США Мадуро

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Захваченный властями США Мадуро

3 из 6
© REUTERS / Adam Gray

Мадуро и его жену выводят из вертолета для участия в первом слушании по федеральным обвинениям

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США

Мадуро и его жену выводят из вертолета для участия в первом слушании по федеральным обвинениям

© REUTERS / Adam Gray
4 из 6
© REUTERS / Angelina Katsanis

Автомобили полиции готовятся к перевозке Мадуро к зданию суда

Автомобили правоохранительных органов у здания следственного изолятора в Нью-Йорке, где содержится захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро

Автомобили полиции готовятся к перевозке Мадуро к зданию суда

© REUTERS / Angelina Katsanis
5 из 6
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Бронированный автомобиль с похищенным США Мадуро уезжает после заседания суда, где ему предъявили обвинение, обязав явиться на слушания 17 марта

Бронированный автомобиль с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро уезжает после заседания суда в Нью-Йорке, где Мадуро было предъявлено обвинение американских властей

Бронированный автомобиль с похищенным США Мадуро уезжает после заседания суда, где ему предъявили обвинение, обязав явиться на слушания 17 марта

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 6

Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Трампом

© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
1 из 6

Захваченный властями США Мадуро

2 из 6

Захваченный властями США Мадуро

3 из 6

Мадуро и его жену выводят из вертолета для участия в первом слушании по федеральным обвинениям

© REUTERS / Adam Gray
4 из 6

Автомобили полиции готовятся к перевозке Мадуро к зданию суда

© REUTERS / Angelina Katsanis
5 из 6

Бронированный автомобиль с похищенным США Мадуро уезжает после заседания суда, где ему предъявили обвинение, обязав явиться на слушания 17 марта

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 6
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Соединенные Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроУдары США по ВенесуэлеНорвежский Нобелевский комитетМария Корина Мачадо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала