Мачадо не сможет передать премию мира Трампу, заявил Нобелевский комитет

Ранее лауреат премии в 2025 году Мария Корина Мачадо заявила телеканалу Fox News, что готова передать награду Трампу за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против правительства которого она выступает.
Американский лидер анонсировал встречу с политиком в Вашингтоне на следующей неделе и выразил готовность принять премию. Он допустил, что Мачадо может быть вовлечена "в какие-то аспекты" управления Венесуэлой, хотя до этого заявлял, что ей "было бы трудно" быть лидером, так как она не имеет поддержки в республике, где оппозиция проиграла на выборах.
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Соединенные Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
