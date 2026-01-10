Рейтинг@Mail.ru
14:13 10.01.2026 (обновлено: 14:21 10.01.2026)
Дмитриев отметил рост экспорта российских нефтепродуктов
экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил рост экспорта российских нефтепродуктов и заявил, что распространяемые ложные нарративы об обратном "негативно влияют на процесс принятия решений".
"Факты имеют значение: экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы негативно влияют на принятие решений", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя новость агентства Блумберг о том, что экспорт нефтепродуктов из России в декабре вырос до четырехмесячного максимума.
Аналитики РАН дали прогноз цен на нефть в 2026 году
ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
