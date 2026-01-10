Два фактора: что будет с ценами на жилье в 2026 году

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 10,6%, на вторичном — на 1,9%. Каких цен на жилую недвижимость эксперты ждут в наступившем году — в материале РИА Новости.

Итоги 2025 года

Сейчас квадратный метр вторички — в среднем 129,5 тысячи рублей. Прирост рекордно низкий за последние несколько лет. По данным федеральной компании "Этажи", в 2024-м было 5,8%, 2023-м — 9,2%, 2022-м — 11,8%, 2021-м — 19,8%.

"Причина столь слабой динамики — недоступность рыночной ипотеки и доминирование предложения над спросом. Собственникам приходится делать дисконт, чтобы ускорить продажу", — поясняет исполнительный директор компании Юлия Бочарникова.

В первом полугодии доля рыночной ипотеки в продажах опускалась до рекордных 18%, второе получилось более оптимистичным. Сказалось летнее смягчение денежно-кредитной политики — к осени покупательская активность прибавила 18-20%, и доля ипотеки в отдельные месяцы доходила до 30%.

Тому способствовало и сообщение об изменениях в семейной ипотеке — с февраля 2026-го супруги должны выступать созаемщиками.

"Относительно первого полугодия спрос поднялся на 30-40%. Естественно, это повлияло на цены. В итоге квадратный метр на первичном рынке вырос в среднем до 158,1 тысячи рублей", — отмечает эксперт.

По статистике аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость", в Москве (без ТиНАО) в декабре среднее предложение первички — 492,1 тысячи рублей за квадрат, вторички — 286,4 тысячи.

Данные "Циан" по новостройкам:

Санкт Петербург — 314,5 тысячи;

Сочи — 423,5 тысячи;

Хабаровск — 197,2 тысячи;

Новосибирск — 167,9 тысячи;

Казань — 258,4 тысячи.

Вторичный рынок:

Санкт-Петербург — 256,3 тысячи;

Сочи — 330 тысяч;

Хабаровск — 143,5 тысячи;

Новосибирск — 142,5 тысячи;

Казань — 209,3 тысячи.

Прогноз на 2026 год

В январе спрос на первичном рынке подогреют вступающие в силу ограничения по семейной ипотеке, поэтому средняя цена может прибавить еще один-два процента, считает Бочарникова.

Затем произойдет охлаждение, поскольку во втором полугодии 2025-го фиксировали так называемый опережающий спрос. Покупателей станет меньше на 10-15%. Это, в свою очередь, затормозит цены.

"Снижения стоимости на первичном рынке мы не ожидаем. Здесь сказывается как влияние инфляции и проектного финансирования для девелоперов, ослабление их активности, так и большой объем квартир, реализованных в рассрочку в конце 2024 года и начале 2025-го", — поясняет эксперт.

Вторичный рынок сохранит слабую ценовую динамику в первом квартале, а дальше все зависит от действий Центробанка по ключевой ставке. При стабильном снижении реализуется отложенный спрос, накопившийся за длительный период высоких ставок.

При удешевлении ипотеки на три-четыре процента покупательская активность способна взлететь на 30-40 процентов, что послужит катализатором для очередного роста цен, отмечает Бочарникова.

"При таком сценарии за год средняя цена квадратного метра на вторичном рынке может увеличиться на 12-15% — как за счет сокращения дисконта, так и из-за сильного спроса на наиболее доступные объекты", — добавляет она.

По мнению главного аналитика "Циан" Алексея Попова, в 2026-м первичка прибавит 13-15%, что заметно выше инфляции.

"Основными драйверами выступят рост спроса (как следствие снижения ключевой ставки ЦБ), а также изменение структуры предложения — уменьшение доли ЖК экономкласса", — говорит он.