Рейтинг@Mail.ru
Два фактора: что будет с ценами на жилье в 2026 году - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.01.2026 (обновлено: 08:05 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/nedvizhimost-2064919066.html
Два фактора: что будет с ценами на жилье в 2026 году
Два фактора: что будет с ценами на жилье в 2026 году - РИА Новости, 10.01.2026
Два фактора: что будет с ценами на жилье в 2026 году
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 10,6%, на вторичном — на 1,9%. Каких цен на жилую недвижимость эксперты ждут в наступившем РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T08:00:00+03:00
2026-01-10T08:05:00+03:00
жилье
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920513698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23e0b3e6cd54c543a00af6a564e68083.jpg
https://realty.ria.ru/20251218/kvartiry-2062293809.html
https://realty.ria.ru/20251202/ipoteka-2058963757.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920513698_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_94dd8a278b705af8cc5d3aa4c44eeca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, центральный банк рф (цб рф)
Жилье, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Два фактора: что будет с ценами на жилье в 2026 году

Бочарникова: покупательская активность может вырасти на 30-40%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Строительство жилья
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 10,6%, на вторичном — на 1,9%. Каких цен на жилую недвижимость эксперты ждут в наступившем году — в материале РИА Новости.

Итоги 2025 года

Сейчас квадратный метр вторички — в среднем 129,5 тысячи рублей. Прирост рекордно низкий за последние несколько лет. По данным федеральной компании "Этажи", в 2024-м было 5,8%, 2023-м — 9,2%, 2022-м — 11,8%, 2021-м — 19,8%.
"Причина столь слабой динамики — недоступность рыночной ипотеки и доминирование предложения над спросом. Собственникам приходится делать дисконт, чтобы ускорить продажу", — поясняет исполнительный директор компании Юлия Бочарникова.
В первом полугодии доля рыночной ипотеки в продажах опускалась до рекордных 18%, второе получилось более оптимистичным. Сказалось летнее смягчение денежно-кредитной политики — к осени покупательская активность прибавила 18-20%, и доля ипотеки в отдельные месяцы доходила до 30%.
Клубный дом Le Dôme в Соймоновском проезде - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Риелторы представили десятку самых дорогих квартир в продаже в Москве
18 декабря 2025, 05:00
Тому способствовало и сообщение об изменениях в семейной ипотеке — с февраля 2026-го супруги должны выступать созаемщиками.
"Относительно первого полугодия спрос поднялся на 30-40%. Естественно, это повлияло на цены. В итоге квадратный метр на первичном рынке вырос в среднем до 158,1 тысячи рублей", — отмечает эксперт.
По статистике аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость", в Москве (без ТиНАО) в декабре среднее предложение первички — 492,1 тысячи рублей за квадрат, вторички — 286,4 тысячи.
Данные "Циан" по новостройкам:
  • Санкт Петербург — 314,5 тысячи;
  • Сочи — 423,5 тысячи;
  • Хабаровск — 197,2 тысячи;
  • Новосибирск — 167,9 тысячи;
  • Казань — 258,4 тысячи.
Вторичный рынок:
  • Санкт-Петербург — 256,3 тысячи;
  • Сочи — 330 тысяч;
  • Хабаровск — 143,5 тысячи;
  • Новосибирск — 142,5 тысячи;
  • Казань — 209,3 тысячи.
© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры

Прогноз на 2026 год

В январе спрос на первичном рынке подогреют вступающие в силу ограничения по семейной ипотеке, поэтому средняя цена может прибавить еще один-два процента, считает Бочарникова.
Затем произойдет охлаждение, поскольку во втором полугодии 2025-го фиксировали так называемый опережающий спрос. Покупателей станет меньше на 10-15%. Это, в свою очередь, затормозит цены.
"Снижения стоимости на первичном рынке мы не ожидаем. Здесь сказывается как влияние инфляции и проектного финансирования для девелоперов, ослабление их активности, так и большой объем квартир, реализованных в рассрочку в конце 2024 года и начале 2025-го", — поясняет эксперт.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ставки по ипотеке в 2026 году: прогнозы, сценарии и что ждать заемщикам
2 декабря 2025, 12:20
Вторичный рынок сохранит слабую ценовую динамику в первом квартале, а дальше все зависит от действий Центробанка по ключевой ставке. При стабильном снижении реализуется отложенный спрос, накопившийся за длительный период высоких ставок.
При удешевлении ипотеки на три-четыре процента покупательская активность способна взлететь на 30-40 процентов, что послужит катализатором для очередного роста цен, отмечает Бочарникова.
"При таком сценарии за год средняя цена квадратного метра на вторичном рынке может увеличиться на 12-15% — как за счет сокращения дисконта, так и из-за сильного спроса на наиболее доступные объекты", — добавляет она.
По мнению главного аналитика "Циан" Алексея Попова, в 2026-м первичка прибавит 13-15%, что заметно выше инфляции.
"Основными драйверами выступят рост спроса (как следствие снижения ключевой ставки ЦБ), а также изменение структуры предложения — уменьшение доли ЖК экономкласса", — говорит он.
На вторичном рынке Попов ожидает подорожание на восемь процентов — чуть больше инфляции. Но опять же многое определят решения Центробанка.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сделки с недвижимостью
 
ЖильеЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала