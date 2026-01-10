Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о переполохе на Украине из-за НАТО - РИА Новости, 10.01.2026
14:01 10.01.2026
СМИ рассказали о переполохе на Украине из-за НАТО
Украинские пилоты истребителей F-16 жалуются, что инструктора стран Североатлантического альянса обучают их неподходящим для конфликта с Россией тактикам, пишет РИА Новости, 10.01.2026
в мире
россия
вооруженные силы украины
верховная рада украины
нато
f-16
россия
Новости
ru-RU
в мире, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, f-16
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО, F-16
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские пилоты истребителей F-16 жалуются, что инструктора стран Североатлантического альянса обучают их неподходящим для конфликта с Россией тактикам, пишет Military Watch Magazine.
«
"Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям", — приводят в публикации слова летчика ВСУ.
Украинский пилот пожаловался, что в НАТО учат вести бой на больших высотах, но из-за российских современных истребителей и устаревших F-16 им приходится придумывать новые маневры.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
