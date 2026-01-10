https://ria.ru/20260110/nato-2067117506.html
СМИ рассказали о переполохе на Украине из-за НАТО
СМИ рассказали о переполохе на Украине из-за НАТО
Украинские пилоты истребителей F-16 жалуются, что инструктора стран Североатлантического альянса обучают их неподходящим для конфликта с Россией тактикам, пишет РИА Новости, 10.01.2026
россия
MWM: украинские пилоты самолетов F-16 критикуют НАТО за неподходящие тактики