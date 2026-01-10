Рейтинг@Mail.ru
НАТО предупредили о последствиях удара "Орешником"
02:18 10.01.2026 (обновлено: 11:30 10.01.2026)
НАТО предупредили о последствиях удара "Орешником"
НАТО предупредили о последствиях удара "Орешником"
в мире, гренландия, дания, сша, маркус райснер, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Маркус Райснер, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
© СоцсетиМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Соцсети
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Развертывание российскими военными комплекса "Орешник" усиливает раскол в НАТО, такое мнение высказал в беседе с газетой Berliner Zeitung австрийский полковник Маркус Райснер.
Эксперт пояснил, что развертывание "Орешника" вынуждает президента США Дональда Трампа думать о безопасности своей страны и все активнее требовать у Дании Гренландию.
"Это еще больше усугубляет раскол в НАТО" — предупредил Райснер.
По словам полковника, Европе на фоне появления у России "Орешника" необходимо переосмыслить свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения.
"Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию" — заключил эксперт.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
