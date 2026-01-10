НАТО предупредили о последствиях удара "Орешником"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Развертывание российскими военными комплекса "Орешник" усиливает раскол в НАТО, такое мнение высказал в беседе с газетой Berliner Zeitung австрийский полковник Маркус Райснер.
Эксперт пояснил, что развертывание "Орешника" вынуждает президента США Дональда Трампа думать о безопасности своей страны и все активнее требовать у Дании Гренландию.
"Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию" — заключил эксперт.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
