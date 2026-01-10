Рейтинг@Mail.ru
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/nasa-2067076954.html
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС - РИА Новости, 10.01.2026
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС
Американское космическое агентство NASA заявило, что экипаж миссии Crew-11 вернется с МКС на Землю 15 января. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T06:03:00+03:00
2026-01-10T06:03:00+03:00
земля
калифорния
джаред айзекман
наса
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032902512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_38a7fe6b7fc65599ac45557976e6fa10.jpg
https://ria.ru/20260109/nasa-2066944569.html
земля
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032902512_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_eaead147b520caa5ec57da2c8b185ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, калифорния, джаред айзекман, наса, роскосмос
Земля, Калифорния, Джаред Айзекман, НАСА, Роскосмос
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС

НАСА заявило, что экипаж Crew-11 вернется с МКС 15 января

© AP Photo / John RaouxРоссийский космонавт Олег Платонов в составе миссии Crew-11 отправляется на стартовую площадку Космического центра Кеннеди
Российский космонавт Олег Платонов в составе миссии Crew-11 отправляется на стартовую площадку Космического центра Кеннеди - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / John Raoux
Российский космонавт Олег Платонов в составе миссии Crew-11 отправляется на стартовую площадку Космического центра Кеннеди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Американское космическое агентство NASA заявило, что экипаж миссии Crew-11 вернется с МКС на Землю 15 января.
"Астронавты NASA Зина Кардман и Майк Финк, астронавт JAXA Кимия Юи, а также космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов приводнятся у побережья Калифорнии примерно в 3.40 утра (11.40 мск - ред.) в четверг, 15 января", - говорится в заявлении космического агентства.
Глава агентства Джаред Айзекман ранее подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС, экипаж Crew-11 из-за этого будет досрочно возвращен на Землю. Имя астронавта и характер проблем не раскрываются.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В НАСА рассказали о досрочном возвращении Crew-11 с МКС
9 января, 02:08
 
ЗемляКалифорнияДжаред АйзекманНАСАРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала