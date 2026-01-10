https://ria.ru/20260110/nasa-2067076954.html
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС - РИА Новости, 10.01.2026
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС
Американское космическое агентство NASA заявило, что экипаж миссии Crew-11 вернется с МКС на Землю 15 января. РИА Новости, 10.01.2026
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС
НАСА заявило, что экипаж Crew-11 вернется с МКС 15 января