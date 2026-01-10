Рейтинг@Mail.ru
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни
16:43 10.01.2026
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни
2026
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни

МЖД убрала 70 тысяч кубометров снега, этого хватило бы на 52-метрового снеговика

Снегоуборочная техника в день сильного снегопада
Снегоуборочная техника в день сильного снегопада
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Снегоуборочная техника в день сильного снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) за прошедшие сутки убрала 70 тысяч кубометров снега, этого снега хватило бы, чтобы слепить снеговика высотой 52 метра, подсчитала компания.
"За прошедшие сутки на МЖД убрали 70 тысяч кубометров снега. Такого объёма хватит, чтобы слепить снеговика высотой 52 метра", - говорится в сообщении.
Компания добавила, что это примерно десятая часть Останкинской телебашни.
Отмечается, что очистка железнодорожной инфраструктуры от снега продолжается.
"Днём на линии работают 104 спецмашины и почти 5,3 тысячи человек", - пишет МЖД.
