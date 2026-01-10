https://ria.ru/20260110/mzhd-2067136654.html
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни - РИА Новости, 10.01.2026
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) за прошедшие сутки убрала 70 тысяч кубометров снега, этого снега хватило бы, чтобы слепить снеговика высотой 52... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T16:43:00+03:00
2026-01-10T16:43:00+03:00
2026-01-10T16:43:00+03:00
ржд
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30391/96/303919611_0:266:2612:1735_1920x0_80_0_0_013c65a757b94507dc8c738d4a60c3bc.jpg
https://ria.ru/20260110/moskva-2067115932.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30391/96/303919611_0:21:2612:1980_1920x0_80_0_0_3f3ea304836a17a7c10387470761d0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, снегопад в москве
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни
МЖД убрала 70 тысяч кубометров снега, этого хватило бы на 52-метрового снеговика
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) за прошедшие сутки убрала 70 тысяч кубометров снега, этого снега хватило бы, чтобы слепить снеговика высотой 52 метра, подсчитала
компания.
"За прошедшие сутки на МЖД убрали 70 тысяч кубометров снега. Такого объёма хватит, чтобы слепить снеговика высотой 52 метра", - говорится в сообщении.
Компания добавила, что это примерно десятая часть Останкинской телебашни.
Отмечается, что очистка железнодорожной инфраструктуры от снега продолжается.
"Днём на линии работают 104 спецмашины и почти 5,3 тысячи человек", - пишет МЖД.