В МВД рассказали, что делать, если пользователь попался на фишинг - РИА Новости, 10.01.2026
16:51 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/mvd-2067137352.html
В МВД рассказали, что делать, если пользователь попался на фишинг
В МВД рассказали, что делать, если пользователь попался на фишинг - РИА Новости, 10.01.2026
В МВД рассказали, что делать, если пользователь попался на фишинг
Позвонить в банк и заблокировать карту, сменить пароль скомпрометированного аккаунта и других сервисов с подобным паролем, а также предупредить близких... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T16:51:00+03:00
2026-01-10T16:51:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
россия
Новости
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия
В МВД рассказали, что делать, если пользователь попался на фишинг

МВД посоветовала срочно заблокировать карту, если пользователь попался на фишинг

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Позвонить в банк и заблокировать карту, сменить пароль скомпрометированного аккаунта и других сервисов с подобным паролем, а также предупредить близких необходимо, если пользователь попался на фишинг и передал данные аккаунта мошенникам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту, если вы вводили её реквизиты. Срочно смените пароль скомпрометированного аккаунта и всех сервисов, где вы использовали этот же (или похожий) пароль. Это критически важно. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA), где это возможно. Оптимальный способ — не SMS, а код из приложения-аутентификатора", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
МВД рассказало, как не попасться на фишинг в мессенджерах
12 ноября 2025, 09:35
В МВД добавили, что также необходимо проверить активные сеансы в важных аккаунтах, например, почте и соцсетях, и завершить подозрительные входы. Помимо этого, как отметили в МВД, нужно предупредить близких о взломе аккаунта в мессенджере или соцсети, чтобы мошенники не смогли обмануть их от имени пользователя, а также необходимо проверить данные на наличие в утечках с помощью специальных сервисов.
Также, чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, даже если они кажутся правдоподобными, рассказали в ведомстве. Кроме того, там советуют создавать уникальные сложные пароли для каждого сервиса – для генерации и хранения необходимо использовать надежный менеджер паролей, а также нужно всегда проверять адрес отправителя и домен сайта, так как официальные структуры не рассылают письма с бесплатных почтовых ящиков.
«
"Помните: любое неожиданное предложение или просьба о передаче любых данных — повод нажать паузу и перепроверить информацию через официальный канал", - заключили в ведомстве.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В МВД рассказали как узнать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта
1 сентября 2025, 15:43
 
