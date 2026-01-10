В МВД рассказали, что делать, если пользователь попался на фишинг

"Немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту, если вы вводили её реквизиты. Срочно смените пароль скомпрометированного аккаунта и всех сервисов, где вы использовали этот же (или похожий) пароль. Это критически важно. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA), где это возможно. Оптимальный способ — не SMS, а код из приложения-аутентификатора", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В МВД добавили, что также необходимо проверить активные сеансы в важных аккаунтах, например, почте и соцсетях, и завершить подозрительные входы. Помимо этого, как отметили в МВД, нужно предупредить близких о взломе аккаунта в мессенджере или соцсети, чтобы мошенники не смогли обмануть их от имени пользователя, а также необходимо проверить данные на наличие в утечках с помощью специальных сервисов.

Также, чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, даже если они кажутся правдоподобными, рассказали в ведомстве. Кроме того, там советуют создавать уникальные сложные пароли для каждого сервиса – для генерации и хранения необходимо использовать надежный менеджер паролей, а также нужно всегда проверять адрес отправителя и домен сайта, так как официальные структуры не рассылают письма с бесплатных почтовых ящиков.