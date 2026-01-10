В МВД рассказали, сколько стоят похищенные аккаунты на теневом рынке

"Когда мошенники, используя фишинговые ресурсы, крадут логин и пароль, немедленный доступ - лишь один из сценариев. Чаще данные отправляются в "индустрию" перепродажи и используются для многоступенчатых атак. Украденные данные массово сортируются, проверяются и превращаются в товар на теневых площадках", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве со ссылкой на экспертов Kaspersky Digital Footprint Intelligence отметили, что криптокошельки и аккаунты на биржах стоят примерно от 60 до 400 долларов, аккаунты онлайн-банков - от 70 долларов до 2 тысяч долларов, учетные записи "Госуслуг" и других госпорталов - от 15 долларов до 2 тысяч долларов, социальные сети - от 0,4 до 279 долларов, мессенджеры - от 0,065 до 150 долларов, аккаунты онлайн-магазинов - от 10 до 50 долларов, игровые аккаунты - от одного до 50 долларов, почта и аккаунты глобальных порталов - от 0,2 до двух долларов, сканы личных документов (паспорт, права) - от 0,5 до 125 долларов.