Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, сколько стоят похищенные аккаунты на теневом рынке - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/mvd-2067100680.html
В МВД рассказали, сколько стоят похищенные аккаунты на теневом рынке
В МВД рассказали, сколько стоят похищенные аккаунты на теневом рынке - РИА Новости, 10.01.2026
В МВД рассказали, сколько стоят похищенные аккаунты на теневом рынке
Мошенники с помощью фишинговых ресурсов крадут данные, после чего отправляют их в "индустрию" перепродажи и используют для многоступенчатых атак, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T11:54:00+03:00
2026-01-10T11:54:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
лаборатория касперского
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
https://ria.ru/20251219/mvd-2063106509.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), лаборатория касперского, мошенничество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Лаборатория Касперского, Мошенничество
В МВД рассказали, сколько стоят похищенные аккаунты на теневом рынке

МВД: мошенники с помощью фишинговых ресурсов крадут данные для перепродажи

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мошенники с помощью фишинговых ресурсов крадут данные, после чего отправляют их в "индустрию" перепродажи и используют для многоступенчатых атак, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Когда мошенники, используя фишинговые ресурсы, крадут логин и пароль, немедленный доступ - лишь один из сценариев. Чаще данные отправляются в "индустрию" перепродажи и используются для многоступенчатых атак. Украденные данные массово сортируются, проверяются и превращаются в товар на теневых площадках", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве со ссылкой на экспертов Kaspersky Digital Footprint Intelligence отметили, что криптокошельки и аккаунты на биржах стоят примерно от 60 до 400 долларов, аккаунты онлайн-банков - от 70 долларов до 2 тысяч долларов, учетные записи "Госуслуг" и других госпорталов - от 15 долларов до 2 тысяч долларов, социальные сети - от 0,4 до 279 долларов, мессенджеры - от 0,065 до 150 долларов, аккаунты онлайн-магазинов - от 10 до 50 долларов, игровые аккаунты - от одного до 50 долларов, почта и аккаунты глобальных порталов - от 0,2 до двух долларов, сканы личных документов (паспорт, права) - от 0,5 до 125 долларов.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
МВД рассказало о популярном способе шантажа, используемом мошенниками
19 декабря 2025, 08:47
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Лаборатория КасперскогоМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала