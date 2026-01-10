https://ria.ru/20260110/moskva-2067177229.html
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада - РИА Новости, 10.01.2026
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T23:22:00+03:00
2026-01-10T23:22:00+03:00
2026-01-10T23:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151394/53/1513945342_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_02a1c5a0667bc80248677b7e36395689.jpg
https://ria.ru/20260110/snegopad-2067066379.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151394/53/1513945342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_942ae16caf55765a2c0b48b2c7e7fe33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Погода
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Еще до 12 сантиметров снега может выпасть в столице к среде, 14 января. Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада, прошедшего 9 января", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом огромного объема выпавшего снега и ожидаемых до среды, 14 января, еще 12 сантиметров осадков, одна из приоритетных задач городских служб - обеспечить максимально оперативный вывоз сформированных снежных валов с городских территорий.
"На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - добавляется в сообщении.