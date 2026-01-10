Рейтинг@Mail.ru
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
23:22 10.01.2026
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада - РИА Новости, 10.01.2026
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
москва, общество, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Погода
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада

Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Еще до 12 сантиметров снега может выпасть в столице к среде, 14 января. Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада, прошедшего 9 января", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом огромного объема выпавшего снега и ожидаемых до среды, 14 января, еще 12 сантиметров осадков, одна из приоритетных задач городских служб - обеспечить максимально оперативный вывоз сформированных снежных валов с городских территорий.
"На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - добавляется в сообщении.
Сильный снегопад и метель в Москве. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
