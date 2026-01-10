https://ria.ru/20260110/moskva-2067154586.html
В Москве на Можайском шоссе восстановили движение
В Москве на Можайском шоссе восстановили движение - РИА Новости, 10.01.2026
В Москве на Можайском шоссе восстановили движение
Движение на Можайском шоссе на западе Москвы восстановлено после опрокидывания автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 10.01.2026
В Москве на Можайском шоссе восстановили движение после ДТП
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение на Можайском шоссе на западе Москвы восстановлено после опрокидывания автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал о опрокидывании автомобиля на Можайском шоссе в районе дома 48 и добавлял, что из-за инцидента движение транспорта затруднено.
"Движение на Можайском шоссе восстановлено", - говорится в сообщении.