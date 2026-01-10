Рейтинг@Mail.ru
Дополнительные работы идут на участке метро "Новокосино — Новогиреево" - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/moskva-2067151188.html
Дополнительные работы идут на участке метро "Новокосино — Новогиреево"
Дополнительные работы идут на участке метро "Новокосино — Новогиреево" - РИА Новости, 10.01.2026
Дополнительные работы идут на участке метро "Новокосино — Новогиреево"
Дополнительные ремонтные работы проводятся на участке Калининской линии метро между станциями "Новокосино" и "Новогиреево", где до 12 января временно... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:42:00+03:00
2026-01-10T18:42:00+03:00
происшествия
метро
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39834/20/398342043_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_44dbd3ef2bb29cd9295a0963456b5585.jpg
https://ria.ru/20260110/metro-2067134062.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39834/20/398342043_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_73471a4aadeb8372e3e1eb90f8fa1fad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, метро, москва
Происшествия, Метро, Москва
Дополнительные работы идут на участке метро "Новокосино — Новогиреево"

В Москве на участке метро "Новокосино — Новогиреево" идут дополнительные работы

© РИА Новости / Василий Кузьмиченок | Перейти в медиабанкСтанция метро "Новокосино" в Москве
Станция метро Новокосино в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Василий Кузьмиченок
Перейти в медиабанк
Станция метро "Новокосино" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Дополнительные ремонтные работы проводятся на участке Калининской линии метро между станциями "Новокосино" и "Новогиреево", где до 12 января временно приостановлено движение поездов, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее столичный дептранс сообщал, что движения поездов на участке между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" не будет до 12 января в связи с заменой перекрестного стрелочного съезда.
"Проводим дополнительные ремонтные работы на участке метро "Новокосино - Новогиреево". Напомним, что до 12 января между этими станциями нет движения поездов" , - говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке промывают светильники и лайтбоксы, выполняют внеплановое обслуживание систем электропитания, заменяют короба контактного рельса, проверяют работу эскалаторов, очищают облицовку станций и проводят комплексную уборку.
"Для удобства пассажиров вдоль закрытого участка курсируют бесплатные автобусы КМ. Также вы можете воспользоваться D4", - заключили в департаменте.
На станции метро Академическая в Москве открылась первая цифровая пересадка - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В московском метро открылась первая цифровая пересадка
Вчера, 16:23
 
ПроисшествияМетроМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала