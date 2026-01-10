Дополнительные работы идут на участке метро "Новокосино — Новогиреево"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Дополнительные ремонтные работы проводятся на участке Калининской линии метро между станциями "Новокосино" и "Новогиреево", где до 12 января временно приостановлено движение поездов, сообщает столичный департамент транспорта.

Ранее столичный дептранс сообщал, что движения поездов на участке между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" не будет до 12 января в связи с заменой перекрестного стрелочного съезда.

"Проводим дополнительные ремонтные работы на участке метро "Новокосино - Новогиреево". Напомним, что до 12 января между этими станциями нет движения поездов" , - говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке промывают светильники и лайтбоксы, выполняют внеплановое обслуживание систем электропитания, заменяют короба контактного рельса, проверяют работу эскалаторов, очищают облицовку станций и проводят комплексную уборку.