На Можайском шоссе в Москве опрокинулся автомобиль
На Можайском шоссе в Москве опрокинулся автомобиль
Движение затруднено на Можайском шоссе в районе дома 48 в Москве из-за опрокидывания автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение затруднено на Можайском шоссе в районе дома 48 в Москве из-за опрокидывания автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Можайском шоссе (в районе дома 48) произошло опрокидывание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии движение в сторону области затруднено на участке протяженностью около 1,3 километра. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута и выбирать пути объезда.