На Можайском шоссе в Москве опрокинулся автомобиль

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение затруднено на Можайском шоссе в районе дома 48 в Москве из-за опрокидывания автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта.

"На Можайском шоссе (в районе дома 48) произошло опрокидывание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.