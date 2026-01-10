Рейтинг@Mail.ru
Снегосплавные пункты в Москве работают круглосуточно - РИА Новости, 10.01.2026
16:14 10.01.2026
Снегосплавные пункты в Москве работают круглосуточно
Снегосплавные пункты в столице работают в круглосуточном усиленном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.01.2026
происшествия, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Происшествия, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника во дворе жилого дома во время снегопада в Москве
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Снегосплавные пункты в столице работают в круглосуточном усиленном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействованы около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц коммунальной техники. До среды, 14 января, ожидаем еще 12 сантиметров свежевыпавшего снега, поэтому сейчас важно оперативно вывезти уже собранный снег с городских территорий. В этом сезоне в столице работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки… Снегосплавные пункты в столице работают в круглосуточном усиленном режиме", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.
"Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке крупных магистралей, пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы.
"Городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - добавил Бирюков.
