В Москве проводят очистку крыш жилых домов от снега
14:10 10.01.2026
В Москве проводят очистку крыш жилых домов от снега
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке крыш жилых домов после сильного снегопада, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке крыш жилых домов после сильного снегопада, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В этих мероприятиях задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Горожанам следует быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения.
"Коммунальные службы продолжают масштабные работы по ликвидации последствий снегопада. В мероприятиях по уборке снега задействованы около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц коммунальной техники. Особое внимание уделяется очистке крупных магистралей, пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
