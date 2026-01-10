В Москве проводят очистку крыш жилых домов от снега

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке крыш жилых домов после сильного снегопада, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра напомнил, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Горожанам следует быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения.