В Москве проводят очистку крыш жилых домов от снега
В Москве проводят очистку крыш жилых домов от снега
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке крыш жилых домов после сильного снегопада, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам
2026-01-10T14:59:00+03:00
москва
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке крыш жилых домов после сильного снегопада, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В этих мероприятиях задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники", - отметил Бирюков
Заммэра напомнил, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Горожанам следует быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения.
"Коммунальные службы продолжают масштабные работы по ликвидации последствий снегопада. В мероприятиях по уборке снега задействованы около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц коммунальной техники. Особое внимание уделяется очистке крупных магистралей, пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.