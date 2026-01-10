Рейтинг@Mail.ru
В Москве приняли меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада
10.01.2026
В Москве приняли меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада
В Москве приняли меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада
Городские службы принимают все возможные меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
2026
Москва
В Москве приняли меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада

Городские службы Москвы приняли меры для ликвидации последствий снегопада

Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Городские службы принимают все возможные меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы принимают все возможные меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Согласно сообщению, уборка снега организована в круглосуточном режиме.
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
9 января
Заголовок открываемого материала