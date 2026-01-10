https://ria.ru/20260110/moskva-2067113085.html
В Москве приняли меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада
В Москве приняли меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада
Городские службы принимают все возможные меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 10.01.2026
Городские службы Москвы приняли меры для ликвидации последствий снегопада