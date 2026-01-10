https://ria.ru/20260110/moskva-2067112858.html
В Москве завершили модернизацию подводных газопроводов
В Москве завершили модернизацию подводных газопроводов
В Москве завершили модернизацию подводных газопроводов
Завершилась модернизация подводных газопроводов столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
мосгаз
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065146520_337:0:1404:800_1920x0_80_0_0_767ff6515d3864833b1a141dd293cdc4.jpg
В Москве завершили модернизацию подводных газопроводов
Собянин сообщил о завершении модернизации подводных газопроводов в Москве
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Завершилась модернизация подводных газопроводов столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Завершили одну из самых сложных и важных инженерных программ последних лет - модернизацию подводных газопроводов столицы. Работы стартовали в 2018 году и охватили 12 системообразующих дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью около девяти километров. В канун 2026-го завершили реконструкцию последнего объекта - Кропоткинского газопровода", - написал Собянин
в своем Telegram-канале
.
Мэр отметил, что при обновлении были применены современные бестраншейные технологии: газопроводы уложили в тоннелях под дном рек на глубине около 20 метров с помощью микротоннелирования. Это позволило не затрагивать экосистему и повысить надежность коммуникаций.
По словам Собянина, все обновленные газопроводы получили тройную защитную оболочку и автоматизированные запорные устройства. При необходимости подачу газа можно дистанционно перекрыть за полторы минуты из центральной диспетчерской "Мосгаза
".
"Меньше чем за год построили новый газопровод-дюкер "Шелепихинский", проложенный под руслом Москвы-реки на глубине около 20 метров. Он повысил надежность газоснабжения западной части столицы и создал дополнительный резерв для жилой застройки и промышленности", - добавил Собянин.