В Москве завершили модернизацию подводных газопроводов
13:17 10.01.2026
В Москве завершили модернизацию подводных газопроводов
Завершилась модернизация подводных газопроводов столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве завершили модернизацию подводных газопроводов

Газопровод. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Завершилась модернизация подводных газопроводов столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Завершили одну из самых сложных и важных инженерных программ последних лет - модернизацию подводных газопроводов столицы. Работы стартовали в 2018 году и охватили 12 системообразующих дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью около девяти километров. В канун 2026-го завершили реконструкцию последнего объекта - Кропоткинского газопровода", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что при обновлении были применены современные бестраншейные технологии: газопроводы уложили в тоннелях под дном рек на глубине около 20 метров с помощью микротоннелирования. Это позволило не затрагивать экосистему и повысить надежность коммуникаций.
По словам Собянина, все обновленные газопроводы получили тройную защитную оболочку и автоматизированные запорные устройства. При необходимости подачу газа можно дистанционно перекрыть за полторы минуты из центральной диспетчерской "Мосгаза".
"Меньше чем за год построили новый газопровод-дюкер "Шелепихинский", проложенный под руслом Москвы-реки на глубине около 20 метров. Он повысил надежность газоснабжения западной части столицы и создал дополнительный резерв для жилой застройки и промышленности", - добавил Собянин.
Заголовок открываемого материала