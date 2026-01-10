https://ria.ru/20260110/moskva-2067112132.html
Через систему водоснабжения Москвы за год прошло более миллиарда кубов воды
Через систему водоснабжения Москвы за год прошло более миллиарда кубов воды - РИА Новости, 10.01.2026
Через систему водоснабжения Москвы за год прошло более миллиарда кубов воды
Более миллиарда кубометров воды прошло через столичную систему водоснабжения в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 10.01.2026
Через систему водоснабжения Москвы за год прошло более миллиарда кубов воды
Через систему водоснабжения Москвы в 2025 году прошло более миллиарда кубов воды