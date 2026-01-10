Рейтинг@Mail.ru
Через систему водоснабжения Москвы за год прошло более миллиарда кубов воды
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:15 10.01.2026
Через систему водоснабжения Москвы за год прошло более миллиарда кубов воды
Через систему водоснабжения Москвы за год прошло более миллиарда кубов воды - РИА Новости, 10.01.2026
Через систему водоснабжения Москвы за год прошло более миллиарда кубов воды
Более миллиарда кубометров воды прошло через столичную систему водоснабжения в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 10.01.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московская область (подмосковье)
https://ria.ru/20250709/biryukov-2028098613.html
москва
московская область (подмосковье)
москва, московская область (подмосковье)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московская область (Подмосковье)
Через систему водоснабжения Москвы за год прошло более миллиарда кубов воды

Через систему водоснабжения Москвы в 2025 году прошло более миллиарда кубов воды

© РИА Новости / Алексей Майшев
Работа станции водоподготовки - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа станции водоподготовки. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более миллиарда кубометров воды прошло через столичную систему водоснабжения в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"За 2025 год через станции водоподготовки АО "Мосводоканал" прошло более миллиарда кубометров воды. Чистую питьевую воду поставили жителям столицы и ближайшего Подмосковья. В среднем ежедневно в распределительные сети поступало около 3 миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте, качество воды анализируют по 200-м параметрам на разных этапах.
Химкинское водохранилище - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы
9 июля 2025, 11:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
