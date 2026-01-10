Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:13 10.01.2026
В Москве продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада
В Москве продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
2026
В Москве продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада

В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад
Вчера, 09:20
По информации комплекса, из-за рекордных объемов выпавшего снега городские снегосплавные пункты (ССП) работают с максимальной загрузкой. Для оперативного вывоза снега с улиц города организованы места для временного складирования, откуда позже снег отправится на ССП.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.
Более того, в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"По прогнозам синоптиков, сегодня прирост свежевыпавшего снега составит до одного сантиметра. По мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой", - добавляется в сообщении.
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
4 января, 11:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
