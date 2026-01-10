https://ria.ru/20260110/moskva-2067111891.html
В Москве продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", - говорится в сообщении в Telegram-канале
комплекса.
По информации комплекса, из-за рекордных объемов выпавшего снега городские снегосплавные пункты (ССП) работают с максимальной загрузкой. Для оперативного вывоза снега с улиц города организованы места для временного складирования, откуда позже снег отправится на ССП.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.
Более того, в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"По прогнозам синоптиков, сегодня прирост свежевыпавшего снега составит до одного сантиметра. По мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой", - добавляется в сообщении.