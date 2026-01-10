В Москве продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.

По информации комплекса, из-за рекордных объемов выпавшего снега городские снегосплавные пункты (ССП) работают с максимальной загрузкой. Для оперативного вывоза снега с улиц города организованы места для временного складирования, откуда позже снег отправится на ССП.

"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.

Более того, в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.