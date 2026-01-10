ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровске из-за непогоды в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
На 10-11 января в Приморье действует штормовое предупреждение. В районах края с раннего утра субботы идет сильный снег, местами очень сильный, отмечается штормовой ветер порывами до 30 метров в секунду. В регионе отменены внутренние авиарейсы. Кроме того, задержаны два рейса из Владивостока в Москву, ДВТП сообщала, что отправления ждут более 700 пассажиров.
"Вылет рейса 5801 Владивосток-Москва ("Аэрофлот"), запланированный на 9.20 (02.20 мск), задержан до 19.30 (12.30 мск). По причине сложных метеоусловий Владивостока воздушное судно было вынуждено уйти на запасной аэропорт в Хабаровск", - говорится в сообщении.
Рейс "Аэрофлот" 1703 направлением Владивосток-Москва, запланированный на 14.40 (07.40 мск), перенесен на 11 января, 5.20 (22.20 мск 10 января).
В Москве прошел сильный снегопад, обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в столице осадков. В субботу столичный аэропорт "Шереметьево" объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями: ограничения продлятся до 10.00 мск, при этом рейсы на вылет выполняются в полном объеме.