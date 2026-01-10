Рейтинг@Mail.ru
Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/moskva-2067093220.html
Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром
Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 10.01.2026
Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром
Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровске из-за непогоды в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T10:29:00+03:00
2026-01-10T10:29:00+03:00
происшествия
москва
владивосток
хабаровск
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
шереметьево (аэропорт)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260110/nordwind-2067092435.html
москва
владивосток
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, владивосток, хабаровск, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура, шереметьево (аэропорт), новый год
Происшествия, Москва, Владивосток, Хабаровск, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура, Шереметьево (аэропорт), Новый год
Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром

Летевший из Москвы во Владивосток самолет ушел на аэродром Хабаровска

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровске из-за непогоды в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
На 10-11 января в Приморье действует штормовое предупреждение. В районах края с раннего утра субботы идет сильный снег, местами очень сильный, отмечается штормовой ветер порывами до 30 метров в секунду. В регионе отменены внутренние авиарейсы. Кроме того, задержаны два рейса из Владивостока в Москву, ДВТП сообщала, что отправления ждут более 700 пассажиров.
"Вылет рейса 5801 Владивосток-Москва ("Аэрофлот"), запланированный на 9.20 (02.20 мск), задержан до 19.30 (12.30 мск). По причине сложных метеоусловий Владивостока воздушное судно было вынуждено уйти на запасной аэропорт в Хабаровск", - говорится в сообщении.
Рейс "Аэрофлот" 1703 направлением Владивосток-Москва, запланированный на 14.40 (07.40 мск), перенесен на 11 января, 5.20 (22.20 мск 10 января).
В Москве прошел сильный снегопад, обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в столице осадков. В субботу столичный аэропорт "Шереметьево" объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями: ограничения продлятся до 10.00 мск, при этом рейсы на вылет выполняются в полном объеме.
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Nordwind задержала три рейса из-за ограничений в аэропорту Сочи
Вчера, 10:26
 
ПроисшествияМоскваВладивостокХабаровскАэрофлотДальневосточная транспортная прокуратураШереметьево (аэропорт)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала