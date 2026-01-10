https://ria.ru/20260110/mo-2067102758.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 10.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне действий "Севера"