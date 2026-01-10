Киев убивает гражданских ради контента для Запада, заявил Мирошник

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Киевский режим убивает гражданских ради провокационного шок-контента для западной аудитории, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Провокаций таких было десятки, если не сотни. Когда они наносили удары по своим же населенным пунктам, подрывали население, убивали. Все это они делали под камеры для того, чтобы создать провокационный шок-контент для западной аудитории, который работал на что? На выделение дополнительных денег, формирование негативной, яростной и желчной оценки действий России, которая стремится убивать гражданское население", - сказал Мирошник.
Вспоминая подрыв театра в Мариуполе в 2022 году, он подчеркнул, что там работала целая команда продюсеров, которые создавали шок-контент.
Минобороны РФ сообщало, что драмтеатр в Мариуполе был взорван 16 марта 2022 года националистами "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ). В ведомстве заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отмечали, что боевики националистического батальона "Азов*" совершили кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорил о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
* Запрещенная в России террористическая организация