Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада
Все аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы, сообщил Минтранс РФ.
2026-01-10T13:27:00+03:00
2026-01-10T13:27:00+03:00
2026-01-10T13:35:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
россия
москва
россия
Новости
ru-RU
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Россия
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада
Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Все аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы, сообщил
Минтранс РФ.
"Все аэропорты столичного региона – "Шереметьево
", "Домодедово
", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 по Москве
с начала суток воздушные гавани обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе "Шереметьево" - 214, за последние два часа - еще 143 и 52 рейса.
"Шереметьево" практически не принимал рейсы в период с 04:10 до 11:00 по Москве, вылеты в это период осуществлялись, по данным аэропорта, багаж выдан полностью, в зоне его выдачи скопления людей нет.
"Пассажирам предоставили более 25 тыс. бутылок воды, 8 тысяч сэндвичей и бутербродов, а также туристические коврики и надувные матрасы", - добавляется в сообщении.
Корректировка в режим работы аэропорта была необходима по инициативе Минтранса и Росавиации
, так как требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа.
Так, только за прошедшие сутки с аэродрома вывезено более 1 миллиона кубометров снега, что поместилось бы в 100 тысяч самосвалов "Камаз".
Добавляется, что по данным на 12:00 по Москве из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа.