Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада
13:27 10.01.2026 (обновлено: 13:35 10.01.2026)
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада
Все аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 10.01.2026
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
россия
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, россия
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Россия
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы, сообщил Минтранс РФ.
"Все аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 по Москве с начала суток воздушные гавани обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе "Шереметьево" - 214, за последние два часа - еще 143 и 52 рейса.
"Шереметьево" практически не принимал рейсы в период с 04:10 до 11:00 по Москве, вылеты в это период осуществлялись, по данным аэропорта, багаж выдан полностью, в зоне его выдачи скопления людей нет.
"Пассажирам предоставили более 25 тыс. бутылок воды, 8 тысяч сэндвичей и бутербродов, а также туристические коврики и надувные матрасы", - добавляется в сообщении.
Корректировка в режим работы аэропорта была необходима по инициативе Минтранса и Росавиации, так как требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа.
Так, только за прошедшие сутки с аэродрома вывезено более 1 миллиона кубометров снега, что поместилось бы в 100 тысяч самосвалов "Камаз".
Добавляется, что по данным на 12:00 по Москве из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа.
Пулково - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете
Вчера, 12:54
 
