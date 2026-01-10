Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона после снегопада

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы, Все аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы, сообщил Минтранс РФ.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 по Москве с начала суток воздушные гавани обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе "Шереметьево" - 214, за последние два часа - еще 143 и 52 рейса.

"Шереметьево" практически не принимал рейсы в период с 04:10 до 11:00 по Москве, вылеты в это период осуществлялись, по данным аэропорта, багаж выдан полностью, в зоне его выдачи скопления людей нет.

"Пассажирам предоставили более 25 тыс. бутылок воды, 8 тысяч сэндвичей и бутербродов, а также туристические коврики и надувные матрасы", - добавляется в сообщении.

Корректировка в режим работы аэропорта была необходима по инициативе Минтранса и Росавиации , так как требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа.

Так, только за прошедшие сутки с аэродрома вывезено более 1 миллиона кубометров снега, что поместилось бы в 100 тысяч самосвалов "Камаз".