В московском метро открылась первая цифровая пересадка
Первая "цифровая" пересадка открылась в метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.01.2026
На станции метро "Академическая" в Москве открылась первая цифровая пересадка