В московском метро открылась первая цифровая пересадка
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:23 10.01.2026 (обновлено: 18:11 10.01.2026)
В московском метро открылась первая цифровая пересадка
Первая "цифровая" пересадка открылась в метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский метрополитен
общество
технологии
москва
Новости
москва, московский метрополитен, общество, технологии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский метрополитен, Общество, Технологии
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первая "цифровая" пересадка открылась в метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Первая в московском метро "цифровая" пересадка уже открыта! Восемь инновационных цифровых указателей разместили: в подземном переходе между станциями "Академическая" Троицкой и Калужско-Рижской линий. У новых выходов с "Академической". Частично на платформе станции "Академическая" Калужско-Рижской линии", - говорится в сообщении.
Цифровые указатели помогают пассажирам, сообщая дополнительную информацию, например, направление к новой подземной пересадке. Кроме того, с помощью анимации они могут выводить дополнительные точки притяжения на соседней станции.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Максим Ликсутов: две трети трамваев Москвы будут беспилотными в 2030 году
26 декабря 2025, 13:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковский метрополитенОбществоТехнологии
 
 
