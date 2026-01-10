Рейтинг@Mail.ru
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало панику на Западе - РИА Новости, 10.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 10.01.2026 (обновлено: 22:49 10.01.2026)
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало панику на Западе
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало панику на Западе
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На Западе испугались предупреждения заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в адрес европейских союзников Киева, поддерживающих идею развертывания войск на Украине, следует из статьи издания Daily Express.
"Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой", — говорится в статье.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Очевидный провал". На Западе жестко высказались после удара "Орешника"
Вчера, 14:14
Ранее сегодня Медведев в соцсети X опубликовал кадры январского удара по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", в качестве предупреждения "правящим европейским тупицам", продвигающим идею размещения войск НАТО и Европы на Украине.
В пятницу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Это сигнал". На Западе забили тревогу после удара "Орешника" по Украине
Вчера, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий МедведевНАТОВладимир ПутинРоссияКиевВиталий Кличко
 
 
