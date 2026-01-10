https://ria.ru/20260110/medvedev-2067143125.html
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало панику на Западе
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало панику на Западе - РИА Новости, 10.01.2026
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало панику на Западе
На Западе испугались предупреждения заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в адрес европейских союзников Киева, поддерживающих... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:38:00+03:00
2026-01-10T17:38:00+03:00
2026-01-10T22:49:00+03:00
2026
Кадры ударов "Орешником" по объектам во Львовской области
Кадры ударов "Орешником" по объектам во Львовской области.
2026-01-10T17:38
true
PT0M15S
Express назвала сообщение Медведева с кадрами удара "Орешника" пугающей угрозой