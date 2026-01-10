Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться малярией

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. При выезде в страны с тропическим и субтропическим климатом за две-три недели до поездки нужно проконсультироваться с врачом, чтобы уточнить необходимость профилактики и подобрать оптимальную схему приема препаратов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Малярия - опасное для жизни заболевание, вызываемое простейшими паразитами, которые передаются от больного человека здоровому через укусы комаров.

"Известны пять форм малярии, наиболее опасна - тропическая малярия, которая без проведения своевременного лечения в очень короткие сроки от начала заболевания приводит к летальному исходу", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что инкубационный период при тропической малярии составляет от семи дней до одного месяца, при других формах заболевания - до трех лет.

"Основные признаки заболевания - острые приступы, характеризующиеся резким повышением температуры, ознобом, потоотделением, головной болью и слабостью, которые повторяются через определенные промежутки времени", - пояснили в Роспотребнадзоре

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно регистрируется более 250 миллионов случаев заболевания малярией в эндемичных странах и районах и порядка 600 тысяч случаев смерти от этой болезни. В РФ ежегодно фиксируются случаи завоза малярии, в том числе гражданами Российской Федерации, выезжавшими на отдых в неблагополучные страны.

"Чтобы не заразиться и не заболеть малярией, очень важно при выезде в страны Африки Азии и другие страны с тропическим и субтропическим климатом за две-три недели до предполагаемой поездки проконсультироваться с врачом, чтобы уточнить необходимость профилактики и подобрать оптимальную схему приема препаратов", - добавили в пресс-службе.

Врач выбирает препараты и дозировки индивидуально с учетом наиболее распространенного вида малярии в регионе путешествия, пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рекомендовали при нахождении в странах неблагополучных по малярии использовать меры защиты от укусов комаров: по возможности не посещать заболоченную местность, а во время прогулок на открытом воздухе в вечернее и ночное время носить максимально закрытую одежду.

Также нужно обрабатывать одежду и кожу репеллентами, закрывать мелкоячеистой сеткой окна, пользоваться противомоскитными пологами над спальным местом, а в помещениях применять электрофумигаторы.