МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Гарантии безопасности, которые стремится дать Украине президент Франции Эммануэль Макрон, абсолютно несостоятельны, передает французское издание AgoraVox.
"Эти горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности уже сейчас лишены силы, поскольку они основываются на поддержке Соединенных Штатов. Без Вашингтона эта "коалиция желающих" ничего не сможет сделать — разве что спровоцировать Третью мировую войну. <…> Декларация "коалиции желающих" — опасная затея. Она закладывает основу для военного укрепления Украины путем отправки европейских солдат и вооружений. Вместо того чтобы двигаться по истинному пути к миру на Украине, эта коалиция вступает на путь прямого столкновения с Россией", — сообщается в материале.
По словам автора статьи, "Москва с самого начала предупреждала, что не потерпит присутствия европейских солдат НАТО на Украине", о котором Макрон продолжает говорить", явно препятствуя достижению мирных договоренностей.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России не раз отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
