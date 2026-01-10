Рейтинг@Mail.ru
"Москва предупреждала". Во Франции заявили о бессилии Макрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 10.01.2026
"Москва предупреждала". Во Франции заявили о бессилии Макрона
"Москва предупреждала". Во Франции заявили о бессилии Макрона
Гарантии безопасности, которые стремится дать Украине президент Франции Эммануэль Макрон, абсолютно несостоятельны, передает французское издание AgoraVox.
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
дональд трамп
стив уиткофф
украина
франция
париж
россия
"Москва предупреждала". Во Франции заявили о бессилии Макрона

AgoraVox: объявленные Макроном гарантии безопасности для Киева лишены силы

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Гарантии безопасности, которые стремится дать Украине президент Франции Эммануэль Макрон, абсолютно несостоятельны, передает французское издание AgoraVox.
"Эти горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности уже сейчас лишены силы, поскольку они основываются на поддержке Соединенных Штатов. Без Вашингтона эта "коалиция желающих" ничего не сможет сделать — разве что спровоцировать Третью мировую войну. <…> Декларация "коалиции желающих" — опасная затея. Она закладывает основу для военного укрепления Украины путем отправки европейских солдат и вооружений. Вместо того чтобы двигаться по истинному пути к миру на Украине, эта коалиция вступает на путь прямого столкновения с Россией", — сообщается в материале.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Это Россия". В США внезапно высказались о планах на Гренландию
Вчера, 16:11
По словам автора статьи, "Москва с самого начала предупреждала, что не потерпит присутствия европейских солдат НАТО на Украине", о котором Макрон продолжает говорить", явно препятствуя достижению мирных договоренностей.
Ранее СМИ сообщили, что Париж готов предоставить Киеву от шести до восьми тысяч солдат в случае установления режима прекращения огня.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало панику в США
Вчера, 14:57
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России не раз отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией
Вчера, 04:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияПарижЭммануэль МакронДональд ТрампСтив УиткоффНАТОРоссия
 
 
