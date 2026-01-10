Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне мужчина сорвал флаг с иранского посольства - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/london-2067165157.html
В Лондоне мужчина сорвал флаг с иранского посольства
В Лондоне мужчина сорвал флаг с иранского посольства - РИА Новости, 10.01.2026
В Лондоне мужчина сорвал флаг с иранского посольства
Мужчина забрался на здание посольства Ирана в Лондоне и сорвал иранский флаг, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на видео с места событий. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T20:42:00+03:00
2026-01-10T20:42:00+03:00
в мире
иран
лондон
тегеран (город)
центральный банк рф (цб рф)
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260108/iran-2066888645.html
https://ria.ru/20260107/iran-2066764917.html
иран
лондон
тегеран (город)
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, лондон, тегеран (город), центральный банк рф (цб рф), великобритания
В мире, Иран, Лондон, Тегеран (город), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Великобритания
В Лондоне мужчина сорвал флаг с иранского посольства

Sky: мужчина забрался на здание посольства ИРИ в Лондоне и сорвал иранский флаг

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мужчина забрался на здание посольства Ирана в Лондоне и сорвал иранский флаг, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на видео с места событий.
В субботу в Лондоне проходят демонстрации активистов, выступающих в поддержку протестов в Иране.
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне
8 января, 16:23
«
"Протестующий забрался на балкон иранского посольства в Лондоне и заменил флаг", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что мужчина, забравшийся на балкон, сорвал действующий флаг Ирана, после чего поднял над собой вариацию флага, действующего в Иране до революции 1979 года.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Власти Ирана заявили, что не проявят снисходительность к бунтовщикам
7 января, 16:34
 
В миреИранЛондонТегеран (город)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Великобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала