В Лондоне мужчина сорвал флаг с иранского посольства

"Протестующий забрался на балкон иранского посольства в Лондоне и заменил флаг", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что мужчина, забравшийся на балкон, сорвал действующий флаг Ирана, после чего поднял над собой вариацию флага, действующего в Иране до революции 1979 года.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.