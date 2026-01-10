Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР сотрудники МВД погибли при исполнении служебного долга
19:50 10.01.2026
В ЛНР сотрудники МВД погибли при исполнении служебного долга
луганская народная республика
луганская народная республика
2026
луганская народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Луганская Народная Республика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Два сотрудника территориального отдела МВД России "Сватовский", Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов, погибли при исполнении служебного долга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Луганской Народной Республике.
"Во время выполнения служебного долга погибли двое сотрудников территориального ОВД "Сватовский" Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов. Министерство внутренних дел по Луганской Народной Республике выражает соболезнования родным и близким сотрудников отдела МВД России "Сватовский", - говорится в сообщении.
 
