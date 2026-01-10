https://ria.ru/20260110/lnr-2067160176.html
В ЛНР сотрудники МВД погибли при исполнении служебного долга
В ЛНР сотрудники МВД погибли при исполнении служебного долга - РИА Новости, 10.01.2026
В ЛНР сотрудники МВД погибли при исполнении служебного долга
Два сотрудника территориального отдела МВД России "Сватовский", Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов, погибли при исполнении служебного долга, сообщили РИА... РИА Новости, 10.01.2026
луганская народная республика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
луганская народная республика
2026
луганская народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
В ЛНР сотрудники МВД погибли при исполнении служебного долга
В ЛНР два полицейских погибли при исполнении служебного долга