https://ria.ru/20260110/kuzbass-2067148642.html
В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус
В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус - РИА Новости, 10.01.2026
В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус
Норовирус выявлен у персонала кафе‑бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш, где отравились туристы, сотрудники отстранены от работы, заведение временно... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:19:00+03:00
2026-01-10T18:19:00+03:00
2026-01-10T18:19:00+03:00
шерегеш
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_fd764aa12f0617982fd4aeed79a13816.jpg
https://ria.ru/20260110/kuzbass-2067146943.html
https://ria.ru/20260107/sochi-2066734166.html
шерегеш
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_318615e4fcba343c4fc0e1461b18f0e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шерегеш, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Шерегеш, Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус
Норовирус выявили у персонала кафе в Шерегеше, где отравились туристы
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Норовирус выявлен у персонала кафе‑бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш, где отравились туристы, сотрудники отстранены от работы, заведение временно закрыли, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше
. Более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами - тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью. Роспотребнадзор
по Кемеровской области
- Кузбассу начал эпидрасследование, в ходе него были установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара Grelka.
"В первые часы от момента выявления заболевших в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе установлен этиологический агент - норовирус 2 генотипа. При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель. Сотрудники немедленно отстранены от работы", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что управлением организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Других обращений за медицинской помощью, связанных с кафе-баром Grelka, не зафиксировано.
"В ходе эпидрасследования специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Работа заведения приостановлена протоколом о временном запрете деятельности. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - добавили в ведомстве.