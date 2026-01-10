В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Норовирус выявлен у персонала кафе‑бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш, где отравились туристы, сотрудники отстранены от работы, заведение временно закрыли, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше . Более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами - тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью. Роспотребнадзор по Кемеровской области - Кузбассу начал эпидрасследование, в ходе него были установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара Grelka.

"В первые часы от момента выявления заболевших в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе установлен этиологический агент - норовирус 2 генотипа. При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель. Сотрудники немедленно отстранены от работы", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что управлением организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Других обращений за медицинской помощью, связанных с кафе-баром Grelka, не зафиксировано.