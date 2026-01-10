Рейтинг@Mail.ru
18:19 10.01.2026
В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус
шерегеш, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Шерегеш, Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Норовирус выявлен у персонала кафе‑бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш, где отравились туристы, сотрудники отстранены от работы, заведение временно закрыли, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами - тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью. Роспотребнадзор по Кемеровской области - Кузбассу начал эпидрасследование, в ходе него были установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара Grelka.
"В первые часы от момента выявления заболевших в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе установлен этиологический агент - норовирус 2 генотипа. При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель. Сотрудники немедленно отстранены от работы", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что управлением организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Других обращений за медицинской помощью, связанных с кафе-баром Grelka, не зафиксировано.
"В ходе эпидрасследования специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Работа заведения приостановлена протоколом о временном запрете деятельности. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - добавили в ведомстве.
ШерегешКемеровская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
