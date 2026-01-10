Рейтинг@Mail.ru
18:12 10.01.2026 (обновлено: 18:43 10.01.2026)
В Шерегеше начали проверку после сообщений об отравлениях
Шерегеш. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура Кузбасса начала проверку общепита на горнолыжном курорте "Шерегеш" после распространения информации о массовых отравлениях, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей прокуратурой области выявлены публикации, из которых следует, что несколько человек после употребления пищи в одном из заведений в поселке Шерегеш обратились в медицинские учреждения с признаками ухудшения состояния здоровья", – сообщили в надзорном ведомстве.
Роспотребнадзор по Кемеровской области-Кузбассу начал эпидрасследование из-за кишечной инфекции у туристов в Шерегеше, в ходе которого установлены два случая инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара "Grelka", сообщало ведомство. По его данным, у персонала заведения выявили норовирус, сотрудники отстранены от работы, кафе временно закрыли.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами — тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью.
Прокуратура совместно с Роспотребнадзором организовала проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Она также проконтролирует результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами.
Красная Поляна. Вид на отель - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год
26 декабря 2025, 14:45
 
