В Шерегеше начали проверку после сообщений об отравлениях

КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура Кузбасса начала проверку общепита на горнолыжном курорте "Шерегеш" после распространения информации о массовых отравлениях, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей прокуратурой области выявлены публикации, из которых следует, что несколько человек после употребления пищи в одном из заведений в поселке Шерегеш обратились в медицинские учреждения с признаками ухудшения состояния здоровья", – сообщили в надзорном ведомстве.
Роспотребнадзор по Кемеровской области-Кузбассу начал эпидрасследование из-за кишечной инфекции у туристов в Шерегеше, в ходе которого установлены два случая инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара "Grelka", сообщало ведомство. По его данным, у персонала заведения выявили норовирус, сотрудники отстранены от работы, кафе временно закрыли.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами — тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью.
Прокуратура совместно с Роспотребнадзором организовала проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Она также проконтролирует результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами.
