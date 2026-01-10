https://ria.ru/20260110/kuba-2067127077.html
Пулково усилил состав операционных служб из-за непогоды
Петербургский аэропорт "Пулково", который в непогоду обеспечивает обслуживание рейсов, усилил состав операционных служб, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 10.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково", который в непогоду обеспечивает обслуживание рейсов, усилил состав операционных служб, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Ранее в субботу городской комитет по транспорту сообщил о создании оперштаба по противодействию нештатным ситуациям на транспорте из-за ухудшения погодных условий. Аэропорт "Пулково" сообщал, что обеспечивает обслуживание рейсов в условиях сильного ливневого снега с порывами ветра. Производится постоянная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Отмечалось, что в связи с погодной ситуацией возможны корректировки расписания.
"Несмотря на сложные погодные условия..., "Пулково" обеспечивает обслуживание рейсов на вылет и посадку... Усилены смены операционных служб, в том числе работающих на перроне. Операционную деятельность аэропорта обеспечивают около 900 сотрудников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потребность в снегоуборочной технике полностью обеспечена. При этом по плужно-щеточно-продувочным машинам (основная техника для уборки снега) обеспечена работа "в двукратном размере от рекомендуемых норм", добавили в аэропорту.