Пулково усилил состав операционных служб из-за непогоды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково", который в непогоду обеспечивает обслуживание рейсов, усилил состав операционных служб, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ранее в субботу городской комитет по транспорту сообщил о создании оперштаба по противодействию нештатным ситуациям на транспорте из-за ухудшения погодных условий. Аэропорт "Пулково" сообщал, что обеспечивает обслуживание рейсов в условиях сильного ливневого снега с порывами ветра. Производится постоянная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Отмечалось, что в связи с погодной ситуацией возможны корректировки расписания.

"Несмотря на сложные погодные условия..., "Пулково" обеспечивает обслуживание рейсов на вылет и посадку... Усилены смены операционных служб, в том числе работающих на перроне. Операционную деятельность аэропорта обеспечивают около 900 сотрудников", - говорится в сообщении.