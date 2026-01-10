https://ria.ru/20260110/krym-2067111115.html
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная и авиационная опасность отменены в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.01.2026
В Крыму отменили ракетную и авиационную опасность