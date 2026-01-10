Рейтинг@Mail.ru
15:26 10.01.2026
В Краснодаре отменили 16 рейсов на фоне ограничений
В Краснодаре отменили 16 рейсов на фоне ограничений
Шестнадцать рейсов отменены и два ушли на запасные аэродромы в аэропорту Краснодара на фоне ограничений, сообщила пресс-служба кубанской авиагавани. РИА Новости, 10.01.2026
краснодар, москва, тбилиси, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Краснодар, Москва, Тбилиси, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Шестнадцать рейсов отменены и два ушли на запасные аэродромы в аэропорту Краснодара на фоне ограничений, сообщила пресс-служба кубанской авиагавани.
Росавиация сообщала в субботу о введении в аэропорту Краснодара временных дополнительных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов, позднее они были сняты.
"Вводимые ограничения частично повлияли на расписание полетов авиакомпаний… Отменены следующие рейсы: DP-155/156 Москва (Внуково) - Краснодар - Москва (Внуково) авиакомпании "Победа", SU-1108/1109 Москва (Шереметьево) - Краснодар - Москва (Шереметьево) авиакомпании "Аэрофлот", SU-1208/1209 Москва (Шереметьево) - Краснодар - Москва (Шереметьево), SU-1266 Москва (Шереметьево) - Краснодар авиакомпании "Аэрофлот", SU-1256 Москва (Шереметьево) - Краснодар авиакомпании "Аэрофлот", SU-1156/1157 Москва (Шереметьево) - Краснодар - Москва (Шереметьево) авиакомпании "Аэрофлот", А4-3041/3042 Краснодар - Тбилиси - Краснодар авиакомпании "Азимут", SU-656 Краснодар - Стамбул авиакомпании "Аэрофлот", SU-2862 Краснодар - Новосибирск авиакомпании "Аэрофлот", SU-1114/1115 Москва (Шереметьево) - Краснодар - Москва (Шереметьево) авиакомпании "Аэрофлот", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
В настоящее время аэропорт Краснодар работает в штатном режиме. Сообщается также, что за время действия ограничений экипажами рейсов принято решение об "уходе" на запасные аэродромы двух рейсов: это рейс SU-2859 Красноярск - Краснодар авиакомпании "Аэрофлот" (в Минеральные Воды), и рейс SU-1264 Москва ("Шереметьево") - Краснодар авиакомпании "Аэрофлот" (в Ставрополь).
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Минтранс рассказал о задержках в столичных аэропортах на фоне снегопада
Вчера, 13:34
 
