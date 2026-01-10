В Краснодаре отменили 16 рейсов на фоне ограничений

КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Шестнадцать рейсов отменены и два ушли на запасные аэродромы в аэропорту Краснодара на фоне ограничений, сообщила пресс-служба кубанской авиагавани.
Росавиация сообщала в субботу о введении в аэропорту Краснодара временных дополнительных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов, позднее они были сняты.
"Вводимые ограничения частично повлияли на расписание полетов авиакомпаний… Отменены следующие рейсы: DP-155/156 Москва (Внуково) - Краснодар - Москва (Внуково) авиакомпании "Победа", SU-1108/1109 Москва (Шереметьево) - Краснодар - Москва (Шереметьево) авиакомпании "Аэрофлот", SU-1208/1209 Москва (Шереметьево) - Краснодар - Москва (Шереметьево), SU-1266 Москва (Шереметьево) - Краснодар авиакомпании "Аэрофлот", SU-1256 Москва (Шереметьево) - Краснодар авиакомпании "Аэрофлот", SU-1156/1157 Москва (Шереметьево) - Краснодар - Москва (Шереметьево) авиакомпании "Аэрофлот", А4-3041/3042 Краснодар - Тбилиси - Краснодар авиакомпании "Азимут", SU-656 Краснодар - Стамбул авиакомпании "Аэрофлот", SU-2862 Краснодар - Новосибирск авиакомпании "Аэрофлот", SU-1114/1115 Москва (Шереметьево) - Краснодар - Москва (Шереметьево) авиакомпании "Аэрофлот", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
В настоящее время аэропорт Краснодар работает в штатном режиме. Сообщается также, что за время действия ограничений экипажами рейсов принято решение об "уходе" на запасные аэродромы двух рейсов: это рейс SU-2859 Красноярск - Краснодар авиакомпании "Аэрофлот" (в Минеральные Воды), и рейс SU-1264 Москва ("Шереметьево") - Краснодар авиакомпании "Аэрофлот" (в Ставрополь).