В Краснодаре полиция провела рейды в ночных клубах
2026-01-10T14:38:00+03:00
2026-01-10T14:38:00+03:00
2026-01-10T15:35:00+03:00
В Краснодаре прошли рейды полиции и Росгвардии в ночных клубах
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Рейды полиции в ночных клубах прошли в Краснодаре, проверено 175 посетителей и работников баров, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"Полицейские совместно с бойцами Росгвардии
провели рейды в ночных клубах Краснодара
. Проверено 175 посетителей и работников баров", - сообщили в региональном главке МВД.
В ведомстве отметили, что за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении охранника одного из клубов составили административный протокол. Сотрудники ДПС совместно с кинологами досмотрели 36 автомобилей, выявили 85 правонарушений, водителей привлекли к административной ответственности.
"Пять секьюрити осуществляли охранную деятельность без действующей лицензии. Они привлечены к административной ответственности, проводится проверка", - добавили в ГУМВД.