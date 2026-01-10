Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре полиция провела рейды в ночных клубах - РИА Новости, 10.01.2026
14:38 10.01.2026 (обновлено: 15:35 10.01.2026)
В Краснодаре полиция провела рейды в ночных клубах
В Краснодаре полиция провела рейды в ночных клубах
Рейды полиции в ночных клубах прошли в Краснодаре, проверено 175 посетителей и работников баров, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
2026
В Краснодаре полиция провела рейды в ночных клубах

В Краснодаре прошли рейды полиции и Росгвардии в ночных клубах

Рейд полиции в ночном клубе в Краснодаре
 Рейд полиции в ночном клубе в Краснодаре
© 23 МВД/Telegram
Рейд полиции в ночном клубе в Краснодаре
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Рейды полиции в ночных клубах прошли в Краснодаре, проверено 175 посетителей и работников баров, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"Полицейские совместно с бойцами Росгвардии провели рейды в ночных клубах Краснодара. Проверено 175 посетителей и работников баров", - сообщили в региональном главке МВД.
В ведомстве отметили, что за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении охранника одного из клубов составили административный протокол. Сотрудники ДПС совместно с кинологами досмотрели 36 автомобилей, выявили 85 правонарушений, водителей привлекли к административной ответственности.
"Пять секьюрити осуществляли охранную деятельность без действующей лицензии. Они привлечены к административной ответственности, проводится проверка", - добавили в ГУМВД.
