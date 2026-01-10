В Краснодаре полиция провела рейды в ночных клубах

Рейд полиции в ночном клубе в Краснодаре

КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Рейды полиции в ночных клубах прошли в Краснодаре, проверено 175 посетителей и работников баров, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.

"Полицейские совместно с бойцами Росгвардии провели рейды в ночных клубах Краснодара . Проверено 175 посетителей и работников баров", - сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве отметили, что за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении охранника одного из клубов составили административный протокол. Сотрудники ДПС совместно с кинологами досмотрели 36 автомобилей, выявили 85 правонарушений, водителей привлекли к административной ответственности.