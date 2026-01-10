Рейтинг@Mail.ru
Королю Марокко Мухаммеду VI предстоит лечение из-за болей в пояснице
23:03 10.01.2026 (обновлено: 23:42 10.01.2026)
Королю Марокко Мухаммеду VI предстоит лечение из-за болей в пояснице
Король Марокко Мухаммед VI пройдет лечение из-за болей в пояснице, передает марокканское агентство MAP.
в мире, марокко
В мире, Марокко
Королю Марокко Мухаммеду VI предстоит лечение из-за болей в пояснице

MAP: король Марокко Мухаммед VI пройдет лечение из-за болей в пояснице

© AP Photo / Abdeljalil BounharКороль Марокко Мухаммед VI
Король Марокко Мухаммед VI - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
Король Марокко Мухаммед VI. Архивное фото
КАИР, 10 янв - РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI пройдет лечение из-за болей в пояснице, передает марокканское агентство MAP.
«
"Его величество король страдает из-за болей в пояснице, сопряженных мышечным спазмом", - сообщило агентство, отметив, что состояние здоровья 62-летнего монарха не вызывает опасений.
Агентство добавило, что боль, которую испытывает Мухаммед VI, требует надлежащего лечения и отдыха на определенное время.
В декабре 2024 года Мухаммед VI, находящийся на марокканском престоле с 1999 года, перенес операцию из-за перелома плечевой кости, полученного во время занятий спортом.
