Королю Марокко Мухаммеду VI предстоит лечение из-за болей в пояснице

"Его величество король страдает из-за болей в пояснице, сопряженных мышечным спазмом", - сообщило агентство, отметив, что состояние здоровья 62-летнего монарха не вызывает опасений.

Агентство добавило, что боль, которую испытывает Мухаммед VI, требует надлежащего лечения и отдыха на определенное время.

В декабре 2024 года Мухаммед VI, находящийся на марокканском престоле с 1999 года, перенес операцию из-за перелома плечевой кости, полученного во время занятий спортом.