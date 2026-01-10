https://ria.ru/20260110/korol-2067175135.html
Королю Марокко Мухаммеду VI предстоит лечение из-за болей в пояснице
Король Марокко Мухаммед VI пройдет лечение из-за болей в пояснице, передает марокканское агентство MAP. РИА Новости, 10.01.2026
КАИР, 10 янв - РИА Новости.
Король Марокко Мухаммед VI пройдет лечение из-за болей в пояснице, передает марокканское агентство MAP
"Его величество король страдает из-за болей в пояснице, сопряженных мышечным спазмом", - сообщило агентство, отметив, что состояние здоровья 62-летнего монарха не вызывает опасений.
Агентство добавило, что боль, которую испытывает Мухаммед VI, требует надлежащего лечения и отдыха на определенное время.
В декабре 2024 года Мухаммед VI, находящийся на марокканском престоле с 1999 года, перенес операцию из-за перелома плечевой кости, полученного во время занятий спортом.